Ollies Bargain Outlet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ollies Bargain Outlet hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ollies Bargain Outlet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 741,3 Millionen USD im Vergleich zu 679,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at