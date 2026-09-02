Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie
WKN DE: A14WW1 / ISIN: US6811161099
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02.09.2026 16:55:20
Ollie's Bargain Outlet Stock Rises 8% After Strong Q2 Results
(RTTNews) - Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) shares rose 7.74 percent to $77.93 on Wednesday, after the discount retailer reported higher earnings and sales for its second quarter.
The stock opened at $76.00 and traded between $73.02 and $78.35. Its 52-week range is $60.29 to $139.21 on the Nasdaq. Trading volume was 851,163 shares, compared with an average volume of 1.99 million shares.
Net income increased to $85.45 million, or $1.42 per share, from $61.31 million, or $1.00 per share, in the same period last year. Revenue rose to $741.31 million from $679.56 million. For the first six months, net income reached $141.85 million, compared with $108.87 million a year earlier, while revenue increased to $1.40 billion from $1.26 billion.
Operating income also increased to $108.48 million from $76.97 million in the quarter, while the operating margin improved to 14.6 percent from 11.3 percent.
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