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16.11.2026 06:31:29
Olympia Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Olympia Financial Group hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 2,65 CAD. Im letzten Jahr hatte Olympia Financial Group einen Gewinn von 1,93 CAD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,7 Millionen CAD – eine Minderung von 13,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,8 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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