Olympia Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Olympia Financial Group lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,83 CAD. Im letzten Jahr hatte Olympia Financial Group einen Gewinn von 2,50 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,1 Millionen CAD – eine Minderung von 7,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,1 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,25 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Olympia Financial Group ein Gewinn pro Aktie von 9,94 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 98,86 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 102,92 Millionen CAD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,12 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 98,28 Millionen CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at