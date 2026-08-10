Olympia Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Olympia Industries lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 INR gegenüber 0,660 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 990,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olympia Industries einen Umsatz von 746,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at