Olympia Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Olympia Industries ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Olympia Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,93 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Olympia Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 972,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olympia Industries einen Umsatz von 823,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at