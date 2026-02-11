Olympia Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Olympia Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Olympia Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 702,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 594,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at