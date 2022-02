Olympia-Schlussfeier mit 3,31 Millionen TV-Zuschauern

PEKING (dpa-AFX) - Am letzten Tag der Olympischen Spiele hat die Übertragung der Schlussfeier die beste TV-Quote der Sendungen aus Peking erzielt. Durchschnittlich 3,31 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag in der ARD die Zeremonie in der chinesischen Hauptstadt und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 20,7 Prozent. Die Zahlen des letzten Tages bestätigten den Trend, dass die TV-Sender mit den Winterspielen mehr Zuschauer vor den Fernseher lockten als mit den Übertragungen der Sommerspiele im Vorjahr. Zum Vergleich: Die Abschlussfeier in Tokio hatte 2,59 Millionen Fernseh-Zuschauer und einen Marktanteil von 20,3 Prozent./mrs/DP/eas