OLYMPIA: Zwei weitere Corona-Fälle bei Winterspielen in Peking

PEKING (dpa-AFX) - Bei den Winterspielen in Peking sind zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, wurde einer der Fälle am Vortag bei einem ankommenden Beteiligten am Pekinger Flughafen entdeckt. Eine weitere Infektion wurde unter den über 69 000 täglichen Corona-Tests in der abgeschlossenen Olympia-Blase nachgewiesen. Seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen am 23. Januar stieg die Gesamtzahl der Infektionen damit auf 435.

Bei den Winterspielen gelten strenge Vorsichtsmaßnahmen. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur in "geschlossenen Kreisläufen" bewegen und sind vom Rest des Landes und der normalen chinesischen Bevölkerung komplett abgetrennt. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert.

Während zum Beginn der Spiele zeitweise über 30 Infektionen pro Tag registriert wurden, lag die Zahl neuer Fälle zuletzt stets im niedrigen einstelligen Bereich. Die Organisatoren werten dies als Zeichen für die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen. Der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, Mark Adams, lobte die Gastgeber für ihre Strategie. "Wir sollten uns daran erinnern, dass wir diese Spiele inmitten einer Pandemie veranstalten", sagte er. "Das ist eine enorm komplexe Aufgabe. Es ist noch nicht vorbei, aber wir nähern uns dem Ziel. Hut ab vor unseren chinesischen Partnern."

Huang Chun, der der für die Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees, dankte am Mittwoch allen Beteiligten, die sich an die strengen Maßnahmen halten und kooperieren. Dass es nur wenige Fälle gebe, sei den "gemeinsamen Anstrengungen" aller zu verdanken. "Erfolgreiche Schutzmaßnahmen bedeuten erfolgreiche Spiele", so Huang Chun weiter./jpt/DP/zb