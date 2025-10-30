Olympic Circuit Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Olympic Circuit Technology hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Olympic Circuit Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olympic Circuit Technology einen Umsatz von 1,28 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at