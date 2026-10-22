Olympic Circuit Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Olympic Circuit Technology stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,11 Prozent auf 2,03 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at