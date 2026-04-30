Olympic Circuit Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Olympic Circuit Technology hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,32 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Olympic Circuit Technology 1,21 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at