Olympic Circuit Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Olympic Circuit Technology stellte am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Olympic Circuit Technology 1,50 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,950 CNY, nach 1,09 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Olympic Circuit Technology im vergangenen Geschäftsjahr 5,56 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Olympic Circuit Technology 4,99 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at