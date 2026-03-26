Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
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26.03.2026 15:07:19
Olympic Committee bans transgender women from female events
The International Olympic Committee has said it will reintroduce genetic gender testing to determine eligibility for female events at the 2028 Los Angeles Games and beyond.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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