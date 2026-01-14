Olympic gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Olympic stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Olympic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 34,72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14,070 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olympic einen Umsatz von 23,96 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at