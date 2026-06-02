Olympic Oil Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Olympic Oil Industries gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 INR. Im Vorjahr hatten -0,420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at