Olympic Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Olympic Steel präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 490,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at