Olympic Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Olympic Steel hat am 24.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,340 USD. Im Vorjahresviertel hatte Olympic Steel 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,74 Prozent auf 520,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Olympic Steel 624,6 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,87 USD, nach 10,52 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,56 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,70 USD und einem Umsatz von 2,61 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at