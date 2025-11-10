Olympus: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Olympus ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Olympus die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,09 JPY gegenüber 29,82 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 247,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 239,21 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

