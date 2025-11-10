OLYMPUS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OLYMPUS ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OLYMPUS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,68 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OLYMPUS 1,60 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at