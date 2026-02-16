Olympus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Olympus hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,24 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 261,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olympus einen Umsatz von 251,19 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at