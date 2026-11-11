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11.11.2026 06:31:29
Olympus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Olympus hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,09 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 269,19 Milliarden JPY gegenüber 247,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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