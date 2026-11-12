OLYMPUS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OLYMPUS präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,69 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,68 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at