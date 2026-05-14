OLYMPUS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OLYMPUS ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OLYMPUS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,88 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,79 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,410 USD gegenüber 0,680 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat OLYMPUS im vergangenen Geschäftsjahr 6,71 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OLYMPUS 6,54 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at