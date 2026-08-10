Olympus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Olympus lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 240,40 Milliarden JPY gegenüber 206,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at