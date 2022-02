Olympus: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Olympus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Olympus 18,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Olympus 216,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 197,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 21,16 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 217,94 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at