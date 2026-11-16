Om Freight Forwarders gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Om Freight Forwarders veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,64 INR. Im Vorjahresviertel hatte Om Freight Forwarders 1,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Om Freight Forwarders hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at