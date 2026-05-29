Om Freight Forwarders informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Om Freight Forwarders stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,53 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Om Freight Forwarders mit einem Umsatz von insgesamt 4,77 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -2,55 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at