|
29.05.2026 06:31:29
Om Freight Forwarders informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Om Freight Forwarders stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,53 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Om Freight Forwarders mit einem Umsatz von insgesamt 4,77 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -2,55 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.