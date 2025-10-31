|
31.10.2025 06:31:28
Om Freight Forwarders verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Om Freight Forwarders hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,23 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Om Freight Forwarders ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,230 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 120,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 120,3 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
