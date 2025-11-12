OM Metals Infraprojects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OM Metals Infraprojects hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,69 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,24 Milliarden INR – eine Minderung von 48,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,38 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at