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13.08.2026 06:31:29
OM Metals Infraprojects hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OM Metals Infraprojects hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte OM Metals Infraprojects -0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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