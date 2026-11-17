OM Metals Infraprojects ließ sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OM Metals Infraprojects die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,13 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,40 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at