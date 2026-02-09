OM Metals Infraprojects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OM Metals Infraprojects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at