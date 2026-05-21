Om Power Transmission: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Om Power Transmission hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 15,53 INR gegenüber 8,98 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,49 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at