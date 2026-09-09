O-M Aktie
WKN DE: 891328 / ISIN: JP3171600004
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09.09.2026 12:18:00
OM System Pen: MFT-Systemkamera für Alltag, Reise und Street
Pen steht auf einem Fensterbrett." />
Die OM System Pen kombiniert klassisches Design mit moderner Technik. Erstmals bietet die Pen-Serie einen elektronischen Sucher sowie Wetterschutz.
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