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15.06.2026 06:31:29
OM2 Network öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
OM2 Network hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 46,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,93 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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