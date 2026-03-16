OM2 Network stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OM2 Network präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 48,74 JPY. Im letzten Jahr hatte OM2 Network einen Gewinn von 50,67 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OM2 Network in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 141,81 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte OM2 Network 163,94 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 32,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at