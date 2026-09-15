OM2 Network veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OM2 Network hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,63 JPY. Im Vorjahresviertel hatte OM2 Network 24,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 8,75 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at