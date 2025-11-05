Oma Savings Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oma Savings Bank hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Oma Savings Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,69 Prozent auf 76,2 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at