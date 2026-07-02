Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088
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02.07.2026 20:36:36
Omada Health CEO Sean Duffy Sells 17,000 Shares. What Does This Mean for Investors?
Omada Health (NASDAQ:OMDA), a digital care platform for chronic conditions, disclosed that Chief Executive Officer Sean P. Duffy sold 17,258 shares in multiple open-market transactions from June 24 through June 26, 2026, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($19.82).Omada Health leverages a technology-driven approach to deliver continuous, personalized care for individuals managing chronic conditions. Its platform aims to bridge the gap between in-person medical appointments and ongoing patient support.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Omada Health Incorporation Registered Shs
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Omada Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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04.03.26
|Ausblick: Omada Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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18.02.26
|Erste Schätzungen: Omada Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)