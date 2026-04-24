Omai Gold Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Omai Gold Mines hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Omai Gold Mines -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at