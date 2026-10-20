Oman Emirates Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oman Emirates Investment hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 508,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,7 Millionen OMR umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen OMR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at