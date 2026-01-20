|
Oman Emirates Investment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Oman Emirates Investment präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das vergangene Quartal hat Oman Emirates Investment mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen OMR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen OMR erwirtschaftet worden waren, um 747,37 Prozent gesteigert.
Der Umsatz lag bei 3,76 Millionen OMR – das entspricht einem Zuwachs von 41,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,66 Millionen OMR erwirtschaftet worden.
