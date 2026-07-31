Oman Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oman Insurance hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Oman Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 AED je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at