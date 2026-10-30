Oman Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oman Insurance präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,25 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden AED umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at