Omansh Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Omansh Enterprises hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at