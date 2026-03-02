Omat Advanced Materials (Guangdong) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Omat Advanced Materials (Guangdong) A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,12 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Omat Advanced Materials (Guangdong) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 175,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 139,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,250 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 544,94 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Omat Advanced Materials (Guangdong) A 436,28 Millionen CNY umgesetzt.

