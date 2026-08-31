Omat Advanced Materials (Guangdong) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Omat Advanced Materials (Guangdong) A hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 231,8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 130,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at