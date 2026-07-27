Omax Autos: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Omax Autos lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,43 Prozent auf 1,22 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 996,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at