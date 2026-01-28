Omax Autos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Omax Autos hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,40 Prozent auf 1,22 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 922,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at